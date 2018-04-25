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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 25 квітня 2018, 21:06

Онищенко погрожує голові НАБУ компроматом, лікарі отримуватимуть мінімум 370 гривень за людину в рік, співробітника СБУ спіймали на хабарі, "Нафтогаз" отримав 1,5 мільярда доларів прибутку - новини, які обговорювали 25 квітня.

Про Онищенка. Національне антикорупційне бюро наразі не бачить жодних конкретних фактів порушення закону у скандальних аудіозаписах нардепа Олександра Онищенка, на яких він нібито спілкується з президентом Петром Порошенком.

Сам Онищенко заявив, що не говорив з Ситником про "плівки" і пригрозив йому компроматом.

Про лікарів. Кабінет міністрів ухвалив пакет нормативних актів, важливих для старту нової моделі фінансування за медреформою.

Базовий тариф – 370 гривень на людину на рік. Він буде коригуватись відповідно до віку пацієнта.

Тобто якщо лікар набере не 2000, а 1000 пацієнтів від 18 до 39 років, то за рік отримає 370 тисяч гривень доходів. Але тут не враховані видатки: комунальні послуги, зарплата допоміжного медперсоналу, оренда приміщення, якщо така є тощо.

Про корупцію. 24 квітня співробітники Національного антикорупційного бюро у Києві затримали працівника Служби безпеки України на хабарі у понад 47 тисяч доларів.

Про ромів. В поліції Києва заявляють, що їм неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" за підсумками 2017 року отримав чистий прибуток у розмірі 39,33 мільярда гривень, що за поточним курсом дорівнює 1,5 мільярдам доларів.

Про супермаркети. Роздрібні бізнеси торгових мереж "Колібріс", "555", "Наш Край" і "Spar" будуть об’єднані в одну мережу.

Про Крим. Підконтрольна Росії окупаційна влада Криму дозволила продаж санаторіїв, готелів та інших об'єктів у Ялті, Феодосії, Сімферополі та Чорноморському районі.

Про вибори у США. Щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку РФ напередодні президентських виборів 2016 року.

Про погром табору ромів. Поліція розпочала два кримінальні провадження після публікації відео розгрому табору ромів у Києві, який стався у суботу, 21 квітня.

Теми: ОнищенкоСШАхакериполіціяКрим
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