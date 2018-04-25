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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 25 апреля 2018, 21:06

Онищенко угрожает главе НАБУ компроматом, врачи будут получать минимум 370 гривен за человека в год, сотрудника СБУ поймали на взятке, "Нафтогаз" получил 1,5 миллиарда долларов прибыли – новости, которые обсуждали 25 апреля.

Об Онищенко. Национальное антикоррупционное бюро пока не видит никаких конкретных фактов нарушения закона в скандальных аудиозаписях нардепа Александра Онищенко, на которых он якобы общается с президентом Петром Порошенко.

Сам Онищенко заявил, что не говорил с Сытником о "пленках" и пригрозил ему компроматом.

О врачах. О врачах. Кабинет министров принял пакет нормативных актов, важных для старта новой модели финансирования по медреформе.

Базовый тариф - 370 гривен на человека в год. Он будет корректироваться в соответствии с возрастом пациента.

То есть если врач наберет не 2000, а 1000 пациентов от 18 до 39 лет, то за год получит 370 тысяч гривен доходов. Но здесь не учтены расходы: коммунальные услуги, зарплата вспомогательного медперсонала, аренда помещения, если таковая имеется и тому подобное.

О коррупции. 24 апреля сотрудники Национального антикоррупционного бюро в Киеве задержали работника Службы безопасности Украины на взятке в 47,5 тысячи долларов.

О ромах. В полиции Киева заявляют, что им неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 39,33 миллиарда гривен, что по текущему курсу равно 1,5 миллиардам долларов.

О супермаркетах. Розничные бизнесы торговых сетей "Колибрис", "555", "Наш Край" и "Spar" будут объединены в одну сеть.

О Крыме. Подконтрольная России оккупационная власть Крыма разрешила продажу санаториев, гостиниц и других объектов в Ялте, Феодосии, Симферополе и Черноморском районе.

О выборах в США. По меньшей мере в 21 американском штате было подтверждено хакерское вмешательство со стороны РФ накануне президентских выборов 2016 года.

О разгроме лагеря ромов. Полиция начала два уголовных производства после публикации видео разгрома лагеря ромов в Киеве, который произошел в субботу, 21 апреля.

Темы: ОнищенкоСШАхакерыполицияКрым
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