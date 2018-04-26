РосЗМІ: Собчак зібралась в окупований Крим через Україну

Колишній кандидат в президенти Росії, телеведуча Ксенія Собчак 28 квітня приїде до анексованого Росією півострову Криму через Україну для участі в бізнес-тренінгу.

Про це повідомляє видання Кримінформ, з посиланням на слова людини близької до організаторів тренінгу, на який зібралась Собчак.

"Ксенія Собчак підтвердила свою участь в конференції. За планом, 27-28 квітня вона з Москви прилетить до Києва, після цього на автомобілі доїде до Херсона, а звідти відправиться на кордон з Кримом. Є негласні домовленості про те, що українська влада і правоохоронні органи не будуть перешкоджати поїздці Собчак в Крим через територію України", - сказав співрозмовник видання.

Крім того, інформацію про приїзд Собчак в Крим підтверджує і офіційний сайт бізнес-конференції "Як вирости в 10 разів і вийти з операційки", яка відбудеться в Алушті з 27 по 29 квітня.

Речник ДПСУ Олег Слободян в коментарі "Українській правді" повідомив, що у разі появи Собчак на кордоні українські прикордонники будуть діяти в рамках законодавства.

"У разі появи даної громадянки на кордоні ми будемо діяти у відповідності до чинного законодавства і наданих нам повноважень", - сказав він.

"Перевіримо інформацію про можливе відвідування Криму через закриті пункти пропуску, порушення законодавства України щодо в’їзду до окупованого півострова і приймемо рішення про перетин кордону на підставі наявної інформації", - пояснив Слободян.

Раніше Собчак уже заявляла, що хоче поїхати в анексований Крим через Україну. Тоді вона направила до посольства України лист з відповідним проханням

Тоді у посольстві України повідомили, що ніяких звернень від Собчак не отримували.

Прес-секретар Собчак Ксенія Чудінова заявила, що кандидат у президенти планує здійснити поїздку в Крим до виборів і агітувати на півострові не буде.

"Хотіли зустрітися з кримськими татарами і жителями Криму, щоб зрозуміти їхні проблеми, почути їх", - додала прес-секретар Собчак.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав візит кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак в анексований Крим "політичною шизофренією".

Водночас перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова не виключила, що Собчак зможе отримати дозвіл на в'їзд до Криму через материкову територію України, якщо особисто подасть документи до Державної міграційної служби.

Собчак внесли до бази даних сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" при поїздці до Криму в квітні 2014 року.