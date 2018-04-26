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РосСМИ: Собчак собралась в оккупированный Крым через Украину

Четверг, 26 апреля 2018, 15:01
РосСМИ: Собчак собралась в оккупированный Крым через Украину

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак 28 апреля приедет в аннексированный Россией полуостров Крым из Украины для участия в бизнес-тренинге.

Об этом сообщает издание Криминформ, со ссылкой на слова человека близкого к организаторам тренинга, на который собралась Собчак.

"Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинская власть и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины", - сказал собеседник издания.

Кроме того, информацию о приезде Собчак в Крым подтверждает и официальный сайт бизнес-конференции "Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки", которая состоится в Алуште с 27 по 29 апреля.

Представитель ГПСУ Олег Слободян в комментарии "Украинской правде" сообщил, что в случае появления Собчак на границе украинские пограничники будут действовать в рамках законодательства.

"В случае появления данной гражданки на границе мы будем действовать в соответствии с действующим законодательством и предоставленных нам полномочий", - сказал он.

"Проверим информацию о возможном посещения Крыма через закрытые пункты пропуска, нарушение законодательства Украины относительно въезда на оккупированный полуостров и примем решение о пересечении границы на основании имеющейся информации", - пояснил Слободян.

Ранее Собчак уже заявляла, что хочет поехать в аннексированный Крым через Украину. Тогда она направила в посольство Украины письмо с соответствующей просьбой.

Тогда в посольстве Украины сообщили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что кандидат в президенты планирует совершить поездку в Крым до выборов и агитировать на полуострове не будет.

"Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их", - добавила пресс-секретарь Собчак.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым "политической шизофренией". 

В то же время, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключает, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.

Собчак внесли в базу данных сайта "Миротворца" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымграницаСобчак
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