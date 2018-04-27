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Собчак заявила, що не збирається до Криму

П'ятниця, 27 квітня 2018, 02:56

Колишній кандидат в президенти Росії, телеведуча Ксенія Собчак заявила, що "зараз не збирається до Криму", куди раніше хотіла поїхати "для агітації".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я дійсно просила (давно) дозвіл на в'їзд до Криму для агітації. І в принципі не виключаю для себе законного(!) в'їзду на цю територію. До речі, єдиний раз, коли я була в Криму як журналіст, я полетіла рівно в день прийняття Україною заборонного закону", - написала Собчак.

"Але зараз до Криму я не збираюся, і давно вже про це повідомила пану Ольшанському та іншим сильно зацікавленим особам.

Тим більше, що моїм друзям вже повідомили, що місцева влада, дізнавшись про мої зустрічі з активістами там, залякує всіх тим, що моє відвідування загрожує "неконтрольованими провокаціями", - додала вона.

Раніше видання Кримінформ повідомило, що Собчак 28 квітня приїде до анексованого Росією півострову Криму через Україну для участі в бізнес-тренінгу.

Крім того, інформацію про приїзд Собчак в Крим підтверджує і офіційний сайт бізнес-конференції "Як вирости в 10 разів і вийти з операційки", яка відбудеться в Алушті з 27 по 29 квітня.

Речник ДПСУ Олег Слободян в коментарі "Українській правді" повідомив, що у разі появи Собчак на кордоні українські прикордонники будуть діяти в рамках законодавства.

Раніше Собчак уже заявляла, що хоче поїхати в анексований Крим через Україну. Тоді вона направила до посольства України лист з відповідним проханням

Тоді у посольстві України повідомили, що ніяких звернень від Собчак не отримували.

Прес-секретар Собчак Ксенія Чудінова заявила, що кандидат у президенти планує здійснити поїздку в Крим до виборів і агітувати на півострові не буде.

"Хотіли зустрітися з кримськими татарами і жителями Криму, щоб зрозуміти їхні проблеми, почути їх", - додала прес-секретар Собчак.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав візит кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак в анексований Крим "політичною шизофренією".

Водночас перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова не виключила, що Собчак зможе отримати дозвіл на в'їзд до Криму через материкову територію України, якщо особисто подасть документи до Державної міграційної служби.

Собчак внесли до бази даних сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" при поїздці до Криму в квітні 2014 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СобчакКримРосія
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