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Собчак заявила, что не собирается в Крым

Пятница, 27 апреля 2018, 02:56

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что "сейчас не собирается в Крым", куда ранее хотела поехать "для агитации".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я действительно запрашивала (давно) разрешение на вьезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного(!) попадания на эту территорию. Кстати, единственный раз, когда я была в Крыму как журналист, я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона", - подчеркнула Собчак.

"Но сейчас в Крым я не собираюсь,и давно уже об этом сообщила господину Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам.

Тем более что моим друзьям уже сообщили, что местная власть, узнав о моих встречах с активистами там, запугивает всех тем, что мое посещение грозит "неконтролируемыми провокациями", - добавила она.

Ранее издание Криминформ сообщило, что Собчак 28 апреля приедет в аннексированный Россией полуостров Крым из Украины для участия в бизнес-тренинге.

Кроме того, информацию о приезде Собчак в Крым подтверждает и официальный сайт бизнес-конференции "Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки", которая состоится в Алуште с 27 по 29 апреля.

Представитель ГПСУ Олег Слободян в комментарии "Украинской правде" сообщил, что в случае появления Собчак на границе украинские пограничники будут действовать в рамках законодательства.

Ранее Собчак уже заявляла, что хочет поехать в аннексированный Крым через Украину. Тогда она направила в посольство Украины письмо с соответствующей просьбой.

Тогда в посольстве Украины сообщили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что кандидат в президенты планирует совершить поездку в Крым до выборов и агитировать на полуострове не будет.

"Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их", - добавила пресс-секретарь Собчак.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым "политической шизофренией". 

В то же время, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключает, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.

Собчак внесли в базу данных сайта "Миротворца" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СобчакКрымРосcия
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