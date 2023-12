КНДР і Південна Корея домовились про завершення 70-річної війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовилися у п’ятницю нарешті закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомляє Bloomberg News.

Північна та Південна Кореї технічно залишаються у стані війни, оскільки війна 1950-1953 років закінчилася укладенням перемир’я, а не мирного договору.

Домовленості завершити війну лідери досягнули під час історичного саміту у п’ятницю, який вони проводять у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни, і на якому вони підписали відповідну декларацію.

Кім Чен Ин та Мун Чже Ін заявили, що наступного місяця вони проведуть військові переговори і будуть домагатися "поетапного роззброєння", не надавши більш детальної інформації.

Вони оголосили, що планують формально проголосити резолюцію про завершення війни і перетворити нинішнє перемир'я в мирний договір до кінця року.

Обидві сторони "підтвердили свою спільну мету без'ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації".

"Південна і Північна Корея домовилися докласти зусиль для забезпечення підтримки і співпраці міжнародного співтовариства у справі денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі.

Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.

"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN.

"Ми зможемо насолоджуватися миром і процвітанням на Корейському півострові, не боячись війни", - додав Кім Чен Ин.

