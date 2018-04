КНДР и Южная Корея договорились о завершении 70-летней войны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Bloomberg News.

Северная и Южная Кореи технически остаются в состоянии войны, поскольку война 1950-1953 годов закончилась заключением перемирия, а не мирного договора.

Договоренности завершить войну лидеры достигли во время исторического саммита в пятницу, который они проводят в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны, и на котором они подписали соответствующую декларацию.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили, что в следующем месяце они проведут военные переговоры и будут добиваться "поэтапного разоружения", не предоставив более подробной информации.

Они объявили, что планируют формально провозгласить резолюцию о завершении войны и превратить нынешнее перемирие в мирный договор до конца года.

Обе стороны "подтвердили свою общую цель безъядерного Корейского полуострова путем полной денуклеаризации".

"Южная и Северная Корея договорились приложить усилия для обеспечения поддержки и сотрудничества международного сообщества в деле денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении по итогам встречи.

Стоя рядом с главой Южной Кореи, Ким Чен Ын обратился к международным СМИ, заявив, что две Кореи - это единый народ, который должен работать вместе ради воссоединения.

"Мы не те люди, которые должны противостоять друг другу ... мы должны жить в единстве. Мы долго ждали, когда этот момент случится. Все мы ", - цитирует лидера КНДР CNN.

"Мы сможем наслаждаться миром и процветанием на Корейском полуострове, не боясь войны", - добавил Ким Чен Ын.

