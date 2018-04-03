НФ закликає Порошенка домовлятися з Єврокомісією через "Північний потік-2"

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак закликає президента провести консультації з Європейською комісією щодо блокування будівництва Росією "Північного потоку – 2".

Із трибуни Верховної Ради він сказав, що до світу треба донести, що запроваджувати цей газогін – безвідповідально в нинішніх умовах.

"Nord Stream 2" треба поховати, бо це план енергетичного упокорення всієї Європи", – заявив Бурбак.

"Фракція "Народний фронт" закликає народних депутатів і профільний комітет підтримати нашу постанову", – сказав він.

"Цією постановою ми звертаємося до президента та уряду (з проханням) ініціювати консультації з Єврокомісією з питань Північного потоку – 2", відповідно до підписаної угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною

На думку Бурбака, "боротьба з "Газпромом" та газовою зброєю Кремля повинна продовжитися в цьому залі

Він нагадав, що у 2014 році уряду розпочав судову тяганину з "Газпромом" – і Стокгольмський арбітраж підтримав позицію України, що дозволило заощадити 60 млрд дол..

Бурбак також запевнив, що його фракція проголосує скасування електронного декларування до антикорупційних активістів.

Згодом лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що його фракція не підтримає скасування декларування для громадських активістів.