Від вибухів у Кабулі загинуло також двоє журналістів Радіо Свобода

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Понеділок, 30 квітня 2018, 13:14

Під час подвійного вибуху в Кабулі в понеділок загинуло 29 людей, серед них 8 журналістів.

Зокрема, загибель двох своїх журналістів підтвердила Афганська редакція Радіо Свобода.

Раніше інформаційне агентство France Presse повідомило про загибель свого фотографа.

Перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події.

Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху.

Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Теми: Афганістан
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