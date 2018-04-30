Від вибухів у Кабулі загинуло також двоє журналістів Радіо Свобода

Під час подвійного вибуху в Кабулі в понеділок загинуло 29 людей, серед них 8 журналістів.

Зокрема, загибель двох своїх журналістів підтвердила Афганська редакція Радіо Свобода.

Раніше інформаційне агентство France Presse повідомило про загибель свого фотографа.

Перший вибух стався приблизно о 8:00 за місцевим часом в районі Шаш Дарак. Там розташоване посольство США і афганські урядові будівлі. Журналісти прибули на місце події.

Другий вибух стався, коли терорист-смертник, замаскований під телеоператора, привів у дію вибуховий пристрій. Це сталося на місці першого вибуху.

Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання "Ісламська держава".