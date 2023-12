Від вибухів у Кабулі загинуло також двоє журналістів Радіо Свобода

Під час подвійного вибуху в Кабулі в понеділок загинуло 29 людей, серед них 8 журналістів.

Зокрема, загибель двох своїх журналістів підтвердила Афганська редакція Радіо Свобода.

Раніше інформаційне агентство France Presse повідомило про загибель свого фотографа.

Разом з тим, речниця МЗС України Мар'яна Беца відзначила, що Україна висловлює щирі співчуття родинам загиблих у теракті в Кабулі.

