От взрывов в Кабуле погибли также двое журналистов Радио Свобода

Во время двойного взрыва в Кабуле в понедельник погибли 29 человек, среди них 8 журналистов.

В частности, гибель двух своих журналистов подтвердила Афганская редакция Радио Свобода.

Ранее информационное агентство France Presse сообщило о гибели своего фотографа.

Вместе с тем, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца отметила, что Украина выражает искренние соболезнования семьям погибших в теракте в Кабуле.

Strongly condemn terror attack in Kabul. Many killed and wounded, including 6 journalists KIA. Our sincere condolences to families — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 30, 2018

Первый взрыв произошел около 8:00 по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место происшествия.

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".