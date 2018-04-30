От взрывов в Кабуле погибли также двое журналистов Радио Свобода

548 просмотров
Понедельник, 30 апреля 2018, 13:14

Во время двойного взрыва в Кабуле в понедельник погибли 29 человек, среди них 8 журналистов.

В частности, гибель двух своих журналистов подтвердила Афганская редакция Радио Свобода.

Ранее информационное агентство France Presse сообщило о гибели своего фотографа.

Первый взрыв произошел около 8:00 по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место происшествия.

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".

Темы: Афганистан
powered by lun.ua
По теме
В Кабуле произошли взрывы: 21 погибший, среди них 4 журналиста 30 апреля 2018, 08:28
Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 57 23 апреля 2018, 02:18
В Афганистане произошел второй за день взрыв, минимум шесть погибших 22 апреля 2018, 15:09
Все новости
Главные новости
Задержанный в Крыму Абдуллаев в критическом состоянии - МИД
КИУ: выборы в ОТО 29 апреля – самые грязные с 2015 года
АТО завершилась. Опубликован список населенных пунктов в зоне боевых действий
Глава МВД Британии ушла в отставку на фоне скандала с мигрантами
Все новости