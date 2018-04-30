От взрывов в Кабуле погибли также двое журналистов Радио Свобода
Во время двойного взрыва в Кабуле в понедельник погибли 29 человек, среди них 8 журналистов.
В частности, гибель двух своих журналистов подтвердила Афганская редакция Радио Свобода.
Ранее информационное агентство France Presse сообщило о гибели своего фотографа.
Вместе с тем, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца отметила, что Украина выражает искренние соболезнования семьям погибших в теракте в Кабуле.
Strongly condemn terror attack in Kabul. Many killed and wounded, including 6 journalists KIA. Our sincere condolences to families— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 30, 2018
Первый взрыв произошел около 8:00 по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место происшествия.
Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.
Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".