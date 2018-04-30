От взрывов в Кабуле погибли также двое журналистов Радио Свобода

Во время двойного взрыва в Кабуле в понедельник погибли 29 человек, среди них 8 журналистов.

В частности, гибель двух своих журналистов подтвердила Афганская редакция Радио Свобода.

Ранее информационное агентство France Presse сообщило о гибели своего фотографа.

Первый взрыв произошел около 8:00 по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место происшествия.

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".