Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От взрывов в Кабуле погибли также двое журналистов Радио Свобода

Понедельник, 30 апреля 2018, 13:14

Во время двойного взрыва в Кабуле в понедельник погибли 29 человек, среди них 8 журналистов.

В частности, гибель двух своих журналистов подтвердила Афганская редакция Радио Свобода.

Ранее информационное агентство France Presse сообщило о гибели своего фотографа.

Вместе с тем, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца отметила, что Украина выражает искренние соболезнования семьям погибших в теракте в Кабуле.

Первый взрыв произошел около 8:00 по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место происшествия.

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: