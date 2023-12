От взрывов в Кабуле погибли также двое журналистов Радио Свобода

Во время двойного взрыва в Кабуле в понедельник погибли 29 человек, среди них 8 журналистов.

В частности, гибель двух своих журналистов подтвердила Афганская редакция Радио Свобода.

Ранее информационное агентство France Presse сообщило о гибели своего фотографа.

Вместе с тем, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца отметила, что Украина выражает искренние соболезнования семьям погибших в теракте в Кабуле.

Strongly condemn terror attack in Kabul. Many killed and wounded, including 6 journalists KIA. Our sincere condolences to families