Полторак обозначил, когда ВСУ начнут работать с "Джавелинами"

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Понедельник, 30 апреля 2018, 23:29

Практическая работа Вооруженных сил Украины с противотанковыми ракетными комплексами американского производства Javelin начнется 2 мая.

Об этом 30 апреля сообщил глава Минобороны Степан Полторак.

"Благодарен президенту Украины по титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин и президенту США Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением", - отметил глава МОУ.

По его словам, это решение "даст возможность приступить от теоретической к практической подготовки наших расчетов Джавелин, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв".

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".  В Кремле в ответ на решение США пригрозили кровопролитием на Донбассе. 

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Темы: армия оружие США Полторак
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