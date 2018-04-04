Мюллер: Трамп залишається під слідством, але поки не в якості злочинця

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента США Дональда Трампа, що він продовжує розслідування стосовно нього, але на даний момент не розглядає його як злочинця.

Про це, посилаючись на джерела, пише The Washington Post.

На закритих переговорах на початку березня про можливе опитування президента Мюллер говорив про Трампа як про суб'єкт його розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

Видання зазначає, що прокурори розглядають будь-кого як суб'єкт, коли ця особа була задіяна в здійсненні того, що розслідується, але для висунення звинувачення немає достатніх доказів.

Спеціальний радник також повідомив адвокатам Трампа, що він готує доповідь про дії президента під час перебування на посаді і потенційне перешкодіжання правосуддю.

Мюллер підтвердив необхідність опитати Трампа з двох причин - щоб з'ясувати, чи причетний він до російського втручання і чи були у нього будь-які наміри перешкодити розслідуванню цієї справи.

Статус президента викликав суперечки серед наближених до нього чиновників про його юридичне становище. Трамп і деякі з його союзників вважають, що ризик кримінального переслідування щодо нього невисокий.

Інші радники, однак, зазначили, що суб'єкти розслідувань можуть легко стати об'єктами звинувачення, і висловили стурбованість тим, що спеціальний прокурор хоче опитати Трампа, що може поставити його в більшу небезпеку.

Як відомо, американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втручалася в хід виборів 2016 року з метою сприяти Дональду Трампу.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, серед іншого покликаний встановити, чи координувалося російське втручання на рівні контактів між штабом Трампа і урядом Росії.

Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення "полюванням на відьом".