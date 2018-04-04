Кононенко каже, що не говорив про Савченка ні з Порошенком, ні з Яремою

Перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко запевняє, що не говорив із президентом про долю керівника Миколаївської обласної держадміністрації Олексія Савченка.

"Я не спілкувався з президентом останніх 10 днів, і точно не спілкувався з цього питання" – сказав Кононенко журналісту "Української правди".

"Ярема мене не просив (заступитися за Савченка – ред.). З Яремою два дні тому бачився, бо він мій заступник в обласній партійній організації, але ми обговорювали інші питання", – додав депутат.

Кононенко зазначив: "Я вважаю, що Савченко зробив абсолютно правильно і як людина, і як людина, яка брала участь у бойових діях, що він сам звернувся до адміністрації. Я не знаю по формулюванню, чи-то відпустка, але зараз він не виконує свої функції, чекає розслідування".

"Якщо розслідування доведе, що він винен, – звичайно, він має за це відповідати", – сказав Кононенко.

"Моє бачення, що це питання деякими політичними силами піднімається штучно. Просто використовується для самопіару", – додав він при цьому.

У статті Олексія Братущака "Фатальні мрії про борт №1, або Вбивчий піар Савченка" на "Українській правді" йдеться про те, що нардеп Ігор Кононенко та екс-генпрокурор Віталій Ярема могли заступатися за Савченка, відставки якого вимагали націоналісти.

Олексія Савченка з Віталієм Яремою пов’язують давні стосунки: обидва вони працювали в столичній міліції в 1990-ті роки, пізніше перетнулися в "Авант-банку".

Ярема став заступником Кононенка в київській організації БПП "Солідарність". Ходять чутки, що саме Кононенко, який давно дружить із Петром Порошенком, заступається за Савченка.

За інформацією УП, наказ про звільнення керівника області вже готовий, але в Адміністрації президента про відставку поки нібито не думають.

Зараз Савченка відсторонено від посади на час розслідування смерті екс-льотчика Владислава Волошина, який кілька місяців керував Миколаївським аеропортом. Савченко сам написав заяву, бо противники припускали, що він міг довести Волошина до самогубства.