У КМДА пояснили, чому прибрали кіоски з Андріївського

Перед демонтажем інспекторські перевірки показали, що у власників кіосків не було дозволів на їхнє встановлення.

Про це розповів перший заступник директора Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій, передає "УНІАН".

Востаннє місцева влада вручила орендарям приписи з вимогою надати дозвільні документи або прибрати кіоски самотужки 30 березня.

Два місяці тому у КМДА запропонували компромісне рішення – перенести підприємцям їхні кіоски на поруч відремонтовану Алею художників та укласти з балансоутримувачем алеї угоду, яка дозволила б підприємцям вести торгівлю на зазначеній території.

"Перенесення "сувенірного містечка" на розташовану у 60 метрах Алею художників є найкращою альтернативою як повному демонтажу тимчасових споруд, так і великому скупченню палаток та торговельних рядів, яке, по суті, понівечило архітектурний і естетичний вигляд історичної ділянки на перехресті вулиць Десятинної та Володимирської", – вважає Тарас Панчій.

Однак власники кіосків виступили проти перенесення.

У КМДА пояснюють, що розміщуючи за адресою вул. Володимирська, 2-4 низку кіосків, їхні власники (входять в Асоціацію "Український вернісаж" та в ГО "Асоціація артгалерей України") керувались розпорядженням КМДА № 816 від 30 травня 2013 року "Про організацію постійно діючої виставки-ярмарку у парку "Володимирська гірка" та на вул. Володимирській, 1-14.

У пункті 1 наведеного вище розпорядження № 816 зазначено, що КМДА дає доручення Шевченківській РДА організувати у парку "Володимирська гірка" та на вул. Володимирській, 1-14 проведення постійно діючої виставки-ярмарку образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та сувенірної продукції.

"Термін виданого організатором ярмарку – Шевченківською РДА – відповідного діючого розпорядження закінчився. Нове розпорядження Шевченківська РДА не видавала. Крім того, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА не затвердив, як того вимагав пункт 2 розпорядження КМДА № 816 від 30 травня 2013 року, схему розташування торгівельних місць із продажу творів образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та сувенірної продукції", - зазначає Панчій.

Відсутність діючого розпорядження Шевченківської РДА щодо проведення ярмарку та відсутність схеми розташування торгівельних місць стали підставою для демонтажу кіосків.

За словами Тараса Панчія, у власників кіосків на Андріївському узвозі було достатньо часу, щоб вирішити проблему - укласти нові угоди із балансоутримувачем відремонтованої Алеї художників і переїхати на неї.

4 квітня 2018 року у Києві комунальники прибрали МАФи на верхньому майданчику Андріївського узвозу.

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