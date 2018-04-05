Депутати зробили перший крок до реформи Ради

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроекти № 7550 і 6256, які передбачають реформу парламенту, починаючі з наступного, 9-го, скликання.

За відповідні рішення проголосували, відповідно, 241 і 229 народних депутатів.

За словами авторів законопроекту 7550, метою їхньої ініціативи є впровадження "прозорого та ефективного" способу розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів залежно від кількісного складу депутатських фракцій на основі їх пропозицій за принципом д’Ондта.

Принцип д'Ондта передбачає, що посади розподіляються між депутатськими фракціями і групами послідовно, одна за одною. Чергову посаду отримує та депутатська фракція або група, що має найбільшу квоту.

Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції або групи перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.

Також проект передбачає, що фракції та групи вносять пропозиції щодо посад в комітеті у порядку черговості, починаючи з тих депутатських об'єднань, чия кількість найбільша.

Депутат Олена Сотник від "Самопомочі" сказала, що цей закон позбавить парламент "договірняків та дерибану посад".

Законопроект 6256 пропонує скоротити кількість комітетів Ради з 27 до не більше 20, щоб їхня кількість співвідносилася з кількістю і сферами діяльності міністерств.

Крім того, згідно з цим документом, парламент може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання лише у разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства.

Також законопроект пропонує, щоб Кабінет міністрів утворював не більше 20 міністерств.

Євген Кізілов, УП