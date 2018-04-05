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Депутаты сделали первый шаг к реформе Рады

Четверг, 5 апреля 2018, 11:17

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 7550 и 6256, которые предусматривают реформу парламента, начиная со следующего, 9-го, созыва.

За соответствующие решения проголосовали, соответственно, 241 и 229 народных депутатов.

По словам авторов законопроекта 7550, целью их инициативы является внедрение "прозрачного и эффективного" способа распределения должностей председателей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов в зависимости от количественного состава депутатских фракций на основе их предложений по принципу д'Ондта.

Принцип д'Ондта предусматривает, что должности распределяются между депутатскими фракциями и группами последовательно, одна за другой. Очередную должность получает депутатская фракция или группа, имеющая наибольшую квоту.

После каждой полученной должности квота депутатской фракции или группы пересчитывается с учетом нового количества полученных должностей.

Также проект предусматривает, что фракции и группы вносят предложения относительно должностей в комитете в порядке очередности, начиная с тех депутатских объединений, чье количество наибольшее.

Депутат Елена Сотник от "Самопомочи" сказала, что этот закон избавит парламент от "договорняков и дерибана должностей".

Законопроект 6256 предлагает сократить количество комитетов Рады с 27 до не более 20, чтобы их количество соотносилась с количеством и сферами деятельности министерств.

Кроме того, согласно этому документу, парламент может создать новый или ликвидировать ранее созданный комитет, изменить название комитета либо предмет его ведения только в случае образования нового министерства либо реорганизации или ликвидации существующего министерства.

Также законопроект предлагает, чтобы Кабинет министров образовывал не более 20 министерств.

Ранее сообщалось, что на рассмотрении депутатов есть еще три законопроекта, предусматривающих реформу украинского парламента.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Радареформызаконодательство
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