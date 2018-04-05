Полторак: Ми не плануємо захоплювати Донбас, як Росія Чечню

Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" допоможе повернути контроль Києва над захопленим Донбасом.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак в інтерв’ю "Урядовому кур’єру".

"Він створює передумови повернення окупованого Донбасу. Цей закон уможливлює ефективне утримання зайнятих нами позицій, не даючи ворогові шансів захоплення нових територій. І він сприяє підготовці до визволення українських земель", – сказав він.

"Ми не плануємо проводити широкомасштабні наступальні дії та здійснювати захоплення території так, як це робила Росія в Чечні, знищуючи тисячі мирних жителів. Україна – країна цивілізована, й у цивілізований спосіб розв’язуватиме проблему повернення всіх окупованих загарбником територій", – запевнив міністр.

На погляд Полторака, "найбільш логічний з огляду на весь комплекс причин і наслідків, які сформували й підживлюють конфлікт на українському Донбасі, політико-дипломатичний мирний вихід із ситуації".

Для цього необхідне дотримання мінських домовленостей і розміщення миротворчої місії ООН "на прийнятних для України умовах", сказав голова Міноборони.

"Чітко розумію, що на досягнення цієї мети потрібен час. Але у нас немає альтернативи, крім як одночасно зміцнювати Збройні сили. Причому настільки, щоб вони були готові не лише до оборони, а й до визволення окупованих територій, на що наше військо має право і ніколи його не втрачало", – зазначив він.

За словами Полторака. у світі справді дедалі більше підтримують українську ініціативу щодо миротворчої місії.

"Вже почалися перемовини, дискусії та пошуки прийнятних варіантів розміщення, складу і мандата контингенту", – сказав він.

"Ще не відома кінцева конфігурація контингенту в жодному з її компонентів. Але ця місія тільки тоді матиме сенс, якщо матиме наслідком роззброєння незаконних збройних формувань, взяття під контроль 400-кілометрової ділянки українсько-російського кордону, зупинить інфільтрацію російських військ та озброєння на окуповану територію" – заявив Полторак.

"Тоді вже можна буде говорити про повноцінні адекватні політичні процеси та реінтеграцію Донецька і Луганська", – наголосив він.

Міністр нагадав, що у миротворчому процесі не можуть брати участь представники країни-агресора.

Полторак нагадав, що надіслати миротворців на Донбас уже погодилися Фінляндія й Швеція.