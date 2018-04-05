Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак: Ми не плануємо захоплювати Донбас, як Росія Чечню

Четвер, 5 квітня 2018, 14:34
Полторак: Ми не плануємо захоплювати Донбас, як Росія Чечню

Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" допоможе повернути контроль Києва над захопленим Донбасом.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак в інтерв’ю "Урядовому кур’єру".

"Він створює передумови повернення окупованого Донбасу. Цей закон уможливлює ефективне утримання зайнятих нами позицій, не даючи ворогові шансів захоплення нових територій. І він сприяє підготовці до визволення українських земель", – сказав він. 

"Ми не плануємо проводити широкомасштабні наступальні дії та здійснювати захоплення території так, як це робила Росія в Чечні, знищуючи тисячі мирних жителів. Україна – країна цивілізована, й у цивілізований спосіб розв’язуватиме проблему повернення всіх окупованих загарбником територій", – запевнив міністр.

На погляд Полторака, "найбільш логічний, з огляду на весь комплекс причин і наслідків, які сформували й підживлюють конфлікт на українському Донбасі, – політико-дипломатичний мирний вихід із ситуації".

Для цього необхідне дотримання мінських домовленостей і розміщення миротворчої місії ООН "на прийнятних для України умовах", сказав голова Міноборони.

"Чітко розумію, що на досягнення цієї мети потрібен час. Але у нас немає альтернативи, крім як одночасно зміцнювати Збройні сили. Причому настільки, щоб вони були готові не лише до оборони, а й до визволення окупованих територій, на що наше військо має право і ніколи його не втрачало", – зазначив він.

Між тим, зазначив Полторак. у світі дедалі більше підтримують українську ініціативу щодо миротворчої місії.

"Вже почалися перемовини, дискусії та пошуки прийнятних варіантів розміщення, складу і мандата контингенту", – сказав він. 

"Ще не відома кінцева конфігурація контингенту в жодному з її компонентів. Але ця місія тільки тоді матиме сенс, якщо матиме наслідком роззброєння незаконних збройних формувань, взяття під контроль 400-кілометрової ділянки українсько-російського кордону, зупинить інфільтрацію російських військ та озброєння на окуповану територію" – заявив Полторак.

"Тоді вже можна буде говорити про повноцінні адекватні політичні процеси та реінтеграцію Донецька і Луганська", – наголосив він. 

Міністр нагадав, що у миротворчому процесі не можуть брати участь представники країни-агресора.

Полторак нагадав, що надіслати миротворців на Донбас уже погодилися Фінляндія й Швеція.

За даними Міноборони, РФ тримає на території ОРДЛО 40 000 бійців, а поблизу кордону ще понад 77 000 військових, майже 1 000 танків, 2 300 бойових машин, понад 1 100 артилерійських систем і приблизно 400 систем залпового вогню.

Олена Рощенко, УП
Теми: ДонбасПолторакМіноборонимиротворціРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: