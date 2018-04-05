Рада перейменувала десантні війська ЗСУ

Верховна Рада перейменувала Високомобільні десантні війська ЗСУ на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

За законопроект "Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони "Про десантно-штурмові війська" в цілому проголосували 236 нардепів, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідні зміни депутати внесли до законів "Про оборону України", "Про Збройні сили України" і "Про правовий режим воєнного стану".

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, перейменування роду військ ЗС України обумовлено окупацією ЗСУ РФ частини території України, "що спричинило негативне ставлення особового складу та ветеранів-десантників до назви ВДВ (Високомобільні десантні війська) одночасно з ПДВ (повітряно-десантні війська) країни-агресора".

"Назва "Десантно-штурмові війська" точніше відображає специфіку, суть, принципи бойового застосування підрозділів, що відповідає стандартам держав-членів НАТО", - наголосив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, представляючи законопроект.