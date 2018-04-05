Рада перейменувала десантні війська ЗСУ

1981 перегляд
Четвер, 5 квітня 2018, 19:24

Верховна Рада перейменувала Високомобільні десантні війська ЗСУ на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

За законопроект "Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони "Про десантно-штурмові війська" в цілому проголосували 236 нардепів, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідні зміни депутати внесли до законів "Про оборону України", "Про Збройні сили України" і "Про правовий режим воєнного стану".

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, перейменування роду військ ЗС України обумовлено окупацією ЗСУ РФ частини території України, "що спричинило негативне ставлення особового складу та ветеранів-десантників до назви ВДВ (Високомобільні десантні війська) одночасно з ПДВ (повітряно-десантні війська) країни-агресора".

"Назва "Десантно-штурмові війська" точніше відображає специфіку, суть, принципи бойового застосування підрозділів, що відповідає стандартам держав-членів НАТО", - наголосив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, представляючи законопроект.

Теми: Верховна Рада армія
powered by lun.ua
По темі
Порошенко просить Раду "невідкладно" прийняти закон про Нацбюро фінансової безпеки 5 квітня 2018, 18:43
МЗС запрацює по-новому: Рада ухвалила президентський закон про дипслужбу 5 квітня 2018, 15:56
Рада зробила крок до ухвалення закону про нацбезпеку 5 квітня 2018, 12:22
Усі новини
Головні новини
Порошенко просить Раду "невідкладно" прийняти закон про Нацбюро фінансової безпеки
Прокуратура більше не звинувачує Бубенчика в умисному вбивстві
Поліція оприлюднила першу заяву доньки Скрипаля після отруєння
Суд повернув справу "Гіві" прокуратурі
Усі новини
їжа

Аби паска вдалася: рецепти і правила випікання

Made in Ukraine

7 українських брендів, які шиють весняне взуття