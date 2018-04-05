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Совет переименовал десантные войска ВСУ

Четверг, 5 апреля 2018, 19:24

Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска ВСУ на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны" О десантно-штурмовые войска" в целом проголосовали 236 нардепов, передает "Интерфакс-Укрина".

Соответствующие изменения депутаты внесли в законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, переименование рода войск ВС Украины обусловлено оккупацией ВС РФ части территории Украины, "что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников с названием ВДВ (Высокомобильные десантные войска) одновременно с НДС (воздушно-десантные войска) страны -агресора".

"Название "Десантно-штурмовые войска" более точно отражает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, соответствует стандартам государств-членов НАТО", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Иван Руснак, представляя законопроект.

Темы: Верховная Радаармия
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