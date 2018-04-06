Бойовики 16 разів обстріляли позиції АТО, 2 військових поранені

Від початку доби бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, двоє військових поранені.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 6 квітня 2018 року.

"Зокрема на Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, а також стрілецької зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу н.п. Валуйське", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберні кулемети бойовики застосували по оборонцях Троїцького.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Луганського.

"На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по українських позиціях в районі Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - неподалік Мар’їнки", - зазначають у штабі АТО.

Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Лебединського та двічі Павлополя, а снайперський вогонь - вівся поблизу Широкиного.

У Штабі АТО зазначили, що постраждалих воїнів доправили до лікувальних закладів та надали медичну допомогу.