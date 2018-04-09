Прикордонники не пропустили екіпаж "Норду" до Криму

Українські прикордонники в ніч на понеділок не пропустили членів екіпажу керченського судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" до окупованого Криму.

Про це повідомила в Facebook "Громадська блокада Криму", допис також поширив представник президента в АРК Борис Бабін.

"Сьогодні вночі команда судна "Норд", 10 осіб, яка 25 березня порушила Закон України і заїхала в Азовське море з російським прапором, намагалася перетнути адмінмежу "Чонгар", щоб повернутись в тимчасово окупований Крим, але українські прикордонники не пропустили їх по "аусвайсам", - йдеться в повідомленні.

Там уточнюється, що члени екіпажу не мали при собі українських паспортів, а тільки "фейкові російськи паспорти".

Пізніше речник Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив "Громадському радіо", що екіпаж судна "Норд" вночі 9 квітня прибув на автомобілях дипломатичного корпусу РФ на КПВВ "Чонгар" на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Українські прикордонники не пропустили моряків на окупований півострів, оскільки у них не було паспортів громадян України.

"Це сталося сьогодні вночі, десь біля першої години, ці самі мікроавтобуси на дипломатичних російських номерах, які намагалися проїхати на КПВВ "Гоптівка" з нашими громадянами – екіпажем судна "Норд", з’явилися в районі КПВВ "Чонгар". Але прикордонники, поспілкувавшись з водіями і зрозумівши, що екіпаж не має необхідних документів для перетину адмінмежі, попередили, що шансів перетнути адмінмежу у них немає", — розповів речник.

Він додав, що після цього попередження члени екіпажу не стали заїжджати на територію КПВВ, а повернулися на материкову Україну.

За даними ДПСУ, моряки зупинилися в готелі в одному із міст біля адмінмежі з Кримом.

"Вони намагалися проїхати через КПВВ, думали, якщо ми їх не пропустили на "Гоптівці", то підемо на якісь домовленості зі своєю совістю і зможемо це зробити на КПВВ "Чонгар". Звісно, законодавство за цей період не змінилося. Ми можемо пропустити громадян України на територію окупованого півострова, але для цього потрібні внутрішні документи", — наголосив речник.

Як повідомлялося, у неділю Держприкордонслужба повідомила, що команда судна "Норд" в ніч на 8 квітня намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області на автомобілях із дипломатичними номерами РФ. Однак члени екіпажу пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону.

Пізніше постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомляв, що окупаційна влада Криму намагається терміново передати членам екіпажу судна "Норд" паспорти громадян України, які зберігаються у них вдома, для в'їзду на півострів через КПВВ.

Речник Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що члени екіпажу судна "Норд" можуть поїхати до окупованого Криму, якщо на адмінкордоні покажуть паспорти громадян України.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний західу вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі.