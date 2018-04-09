Путін наказав одноразово допомогти військовим-зрадникам у Криму

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про виплату одноразової матеріальної допомоги колишнім військовим і співробітникам внутрішніх справ України, які проживають в анексованому Криму.

Як повідомляє ТАСС, документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з указом, виплати буде здійснено колишнім співробітникам органів внутрішніх справ та органів безпеки України, а також тим, хто проходив службу у Збройних силах України, стали інвалідами в результаті травми або захворювання, отриманого на службі, а також постійно проживали у Криму і Севастополі.

Аналогічні виплати передбачено для членів сімей цих громадян, якщо зазначені особи загинули під час виконання обов'язків.

Розміри виплат визначаються законодавством, яке діяло на півострові до 21 лютого 2014 року.

Якщо такі виплати проводилися раніше, то під час нового розрахунку вони мають бути враховані при обчисленні остаточної суми матеріальної допомоги, зазначено в указі.

Як відомо, анексія Кримського півострова армією РФ почалася 20 лютого 2014 року.