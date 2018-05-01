Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бразилії після пожежі обвалилася 26-поверхова будівля

Вівторок, 1 травня 2018, 14:43

У найбільшому місті Бразилії, Сан-Паулу, 26-поверхова будівля обвалилася після того, як її охопило полум'я. Загинула принаймні одна людина.

Про це повідомляє ВВС.

"Більше 150 пожежників борються з полум'ям, яке, як вважається, було викликано вибухом газу", - йдеться в повідомленні.

Пожежні побоюються, що всередині можуть бути люди.

За словами свідків, полум'я швидко поширилося з одного з нижніх поверхів по всій будівлі.

Українська правда
Теми: Бразилія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Бразилія
В України знову з'явився посол у Бразилії
Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ
Президент Бразилії відмовився приїхати в Росію на запрошення Путіна
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: