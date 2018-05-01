У Бразилії після пожежі обвалилася 26-поверхова будівля

У найбільшому місті Бразилії, Сан-Паулу, 26-поверхова будівля обвалилася після того, як її охопило полум'я. Загинула принаймні одна людина.

Про це повідомляє ВВС.

Que Deus olhe pelas pessoas que estavam no prédio que pegou fogo e na sequência desabou, no Centro de São Paulo. Não estava completamente ocupado, mas o prédio era enorme 😔 #Paissandu pic.twitter.com/x6NxUrBqMf — 📩 Camila Moraes (@camilamoraes) May 1, 2018

"Більше 150 пожежників борються з полум'ям, яке, як вважається, було викликано вибухом газу", - йдеться в повідомленні.

Пожежні побоюються, що всередині можуть бути люди.

За словами свідків, полум'я швидко поширилося з одного з нижніх поверхів по всій будівлі.