У Бразилії після пожежі обвалилася 26-поверхова будівля
Вівторок, 1 травня 2018, 14:43
У найбільшому місті Бразилії, Сан-Паулу, 26-поверхова будівля обвалилася після того, як її охопило полум'я. Загинула принаймні одна людина.
Про це повідомляє ВВС.
Que Deus olhe pelas pessoas que estavam no prédio que pegou fogo e na sequência desabou, no Centro de São Paulo. Não estava completamente ocupado, mas o prédio era enorme 😔 #Paissandu pic.twitter.com/x6NxUrBqMf— 📩 Camila Moraes (@camilamoraes) May 1, 2018
"Більше 150 пожежників борються з полум'ям, яке, як вважається, було викликано вибухом газу", - йдеться в повідомленні.
Пожежні побоюються, що всередині можуть бути люди.
За словами свідків, полум'я швидко поширилося з одного з нижніх поверхів по всій будівлі.
Українська правда