У Бразилії після пожежі обвалилася 26-поверхова будівля

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Вівторок, 1 травня 2018, 14:43

У найбільшому місті Бразилії, Сан-Паулу, 26-поверхова будівля обвалилася після того, як її охопило полум'я. Загинула принаймні одна людина.

Про це повідомляє ВВС.

"Більше 150 пожежників борються з полум'ям, яке, як вважається, було викликано вибухом газу", - йдеться в повідомленні.

Пожежні побоюються, що всередині можуть бути люди.

За словами свідків, полум'я швидко поширилося з одного з нижніх поверхів по всій будівлі.

Українська правда
Теми: Бразилія
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