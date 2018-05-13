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У Києві затримали чоловіка, який викрав мотоцикл брата Найєма

Неділя, 13 травня 2018, 18:43

У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма - брата нардепа Мустафи Найєма. 

Про це ввечері 13 травня УП повідомило джерело у правоохоронних органах. 

"Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл", - повідомило джерело.

 

Про викрадення транспортного засобу сам Масі Найєм повідомив 11 травня.  За його словами, мотоцикл викрали з-під будівлі Апеляційного суду Києва, де проходив розгляд апеляційної скарги щодо арешту автомобіля Mercedes, що фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма.

Крадіжку Масі Найєм не пов’язував з будь-якими людьми чи подіями, про інцидент подав заяву до поліції. 

Згодом у мережі з'явилися фото ймовірного викрадача мотоцикла Найєма. 

Нагадаємо, розгляд апеляційної скарги щодо арешту Mercedes'а, який фігурує у справі Найєма, перенесли на 24 травня.

30 квітня політик став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, четвертий втік з місця події та вилетів до Баку (Азербайджан), його розшукували за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості. 

Ще один учасник інциденту – водій, який потрапив на відеозаписи камер, його хочуть допитати як свідка.

Для одного з затриманих учасників бійки - Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова - Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Магомеда-Аміна Саітова, якого підозрюють у побитті Найєма та який втік до Азербайджану, Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", засновником ТОВ "Релакс-Компані" та значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що  процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

Українська правда

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Теми: НайємКиївполіція
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