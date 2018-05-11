Суд по зняттю арешту з авто нападника на Найєма перенесли

Розгляд апеляційної скарги щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма, перенесли на 24 травня.

Про це повідомив брат постраждалого Масі Найєм у Facebook.

11 травня скаргу не розглянули через те, що шевченківська прокуратура не передала до суду відповідні матеріали.

"Справа буде розглядатись 24 травня 2018 о 12:15", - написав Найєм.

Він також додав, що суддя просив всіх, хто бажає знімати на відео, подати відповідне клопотання.

Пізніше Найєм повідомив, що з такої ж причини – ненадходження матеріалів до суд – перенесли і розгляд апеляційної скарги щодо обрання запобіжного заходу громадянину України Саітову Ахмеду Абубакаровичу.

"Справа буде розглядатись 16 травня 2018 о 10:30", - написав Найєм.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукували за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

Ще одного учасника – водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для одного з учасників конфлікту Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував підозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма Магомеда-Аміна Саітова, який втік в Азербайджан, до 1 липня.

Але суд у Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані".

У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова, але процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

11 травня Апеляційний суд Києва мав розглядати апеляцію на арешт автомобіля Mercedes, що належить нападнику на Найєма Магомеду Саітову.

Також 11 травня Апеляційний суд мав розглянути апеляцію на запобіжний захід Ахмеду Абубакаровичу Саітову.