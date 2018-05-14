Симоненко на російському ТБ сварився з Марковим

Лідер забороненої Комуністичної партії України Петро Симоненко влаштував словесну перепалку з екс-нардепом Ігорем Марковим в ефірі російського телеканалу "Росія 1".

Як повідомляє УНІАН, Марков назвав Симоненка агентом СБУ, оскільки той вільно "чотири роки гуляв Києвом".

"Я дійсно в Києві живу. А дехто втік і не живе в Києві... Мене постійно гноблять", – відповів головний український комуніст.

Після цього Марков кинув у Симоненка кілька монет.

"Юда! Зрозумів ти хто! Ось твоя ціна! Ти здав всіх, всіх своїх товаришів. І з цим негідником розмовляти нема про що... Мене намагалися вербувати, робити з мене проросійську керовану опозицію. Я пройшов все це. Але я пішов сюди, а він мене звинувачує, що я втік, ось ця криса", – заявив Марков.

Симоненко відповів, що "з божевільними не розмовляє".

"Ті, хто мене звинувачують, спочатку в боротьбі за особистою вигодою і багатством здавали Україну з потрохами... Це просто брехня, те, що він говорить", – заявив він.

Симоненко також заявив, що в Україні намагаються розправитися з його партією.

Марков вигукував: "Ну, це ж клоунада! Знайшли зброю – а він за два дні тут! Це на голову не налазить… Клоун дешевий".

10 травня слідчі Служби безпеки України допитували Петра Симоненка.

8 травня повідомлялось, що СБУ провела обшуки у керівників КПУ за підозрою у державній зраді та спробах захопити владу. Усього було 24 обшуки.

Правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою, яку комуністи планували поширювати 9 травня. А в самого Симоненка вилучили предмет, схожий на пістолет Стєчкіна.

Діяльність Компартії в Україні заборонена.