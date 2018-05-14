Симоненко на российском ТВ ругался с Марковым

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко устроил словесную перепалку с экс-нардепом Игорем Марковым в эфире российского телеканала "Россия 1".

Как сообщает УНИАН, Марков назвал Симоненко агентом СБУ, так как тот свободно "четыре года гулял по Киеву".

"Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве... Меня притесняют постоянно", – ответил главный украинский коммунист.

После этого Марков бросил в Симоненко несколько монет мелочи.

"Иуда! Понял ты кто! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса", – заявил Марков.

Симоненко ответил, что "с сумасшедшими не разговаривает".

"Те, кто меня обвиняют, изначально в борьбе за личной выгодой и богатством сдавали Украину с потрохами... Это брехня просто, то, что он говорит", – заявил он.

Симоненко также заявил, что в Украине пытаются расправиться с его партией.

Марков воскликнул: "Ну, это же клоунада! Нашли оружие – а он через два дня здесь! Это на голову не налазит... Клоун дешевый".

10 мая следователи Службы безопасности Украины допрашивала Петра Симоненко.

8 мая сообщалось, что СБУ провела обыски у руководителей КПУ по подозрению в государственной измене и попытках захватить власть. Всего было 24 обыска.

Правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые коммунисты планировали распространять 9 мая. А у самого Симоненко изъяли предмет, похожий на пистолет Стечкина.

Деятельность Компартии в Украине запрещена.