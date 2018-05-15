Клімкін про "Кримський міст": Це шлях в нікуди

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міст між окупованим Кримом та Росією - це шлях в нікуди.

Про це він написав у Twitter.

"Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди", - заявив Клімкін.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину так званого "Кримського мосту".

Зазначалося, що російський співак Йосип Кобзон, а також його колеги співаки Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов не поїдуть 15 травня на відкриття так званого Кримського мосту.

У прокуратурі АР Крим заявили, що будівництво Керченського моста, який з'єднав окупований Крим і території Росії, принесе не менше 10 млрд грн збитків екосистемі Чорного і Азовського моря.

Міст через Керченську протоку з'єднає окупований Крим і російський Краснодарський край. Його довжина становить 19 кілометрів.

Будівництво ведеться з 2015 року, рух автомобілів по графіку мав відкритися в грудні 2018 року.

У Росії заявляють, що пропускна спроможність мосту - 40 тисяч автомобілів і 47 пар поїздів на добу, 14 млн пасажирів і 13 млн тонн вантажів на рік.

У зв'язку з будівництвом Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.

Будівництво відбувалося з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не давала такого права.

Також в Міністерстві інфраструктури готують список санкцій для всіх компанії, які працюють на об'єктах будівництва моста.

Раніше стало відомо, що будувати керченський міст допомагають сім компаній з ЄС.