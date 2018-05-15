Климкин о "Крымском мосте": Это путь в никуда

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что мост между оккупированным Крымом и Россией - это путь в никуда.

Об этом он написал в Twitter.

"На самом деле мост через Керченский пролив - это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест. Оба конца моста - это путь в никуда ", - заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть так называемого "Крымского моста".

Отмечалось, что российский певец Иосиф Кобзон, а также его коллеги певцы Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов не поедут 15 мая на открытие так называемого Крымского моста.

В прокуратуре АР Крым заявили, что строительство Керченского моста, который соединил оккупированный Крым и территории России, принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

Строительство ведется с 2015 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов - в конце 2019 года.

В России заявляют, что пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В связи с строительством Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста.

Строительство происходило с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

Также в Министерстве инфраструктуры готовят список санкций для всех компании, работающих на объектах строительства моста.

Ранее стало известно, что строить керченский мост помогают семь компаний из ЕС.