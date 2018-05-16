Москалькова попросила Україну "схаменутися" і відпустити екіпаж "Норду"

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до української влади з проханням "схаменутися і відпустити додому" моряків з арештованого кримського судна "Норд".

Про це повідомляє ТАСС.

"Я закликаю кожною клітинкою своєї душі українських колег: схаменіться. Дайте можливість повернутися людям в сім'ю, на свою землю", - заявила Москалькова

Вона додала, що російська сторона робить все можливе, щоб повернути членів екіпажу на територію окупованого Криму, а також зазначила, а що "дуже важко, коли в сферу прав людини вторгається політика".

У свою чергу так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що йде переговорний процес про повернення моряків на півострів і вживаються певні заходи.

Які саме він не уточнив, заявивши, що доповідав про це президенту РФ Володимиру Путиіну і очікує від нього "вичерпних вказівок".

Раніше повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" знаходяться на території посольства Росії в Києві.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.