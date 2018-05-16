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Москалькова попросила Украину "одуматься" и отпустить экипаж “Норда”

Среда, 16 мая 2018, 13:51

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой "одуматься и отпустить домой" моряков с арестованного крымского судна "Норд".

Об этом сообщает ТАСС.

"Я призываю каждой клеточкой своей души украинских коллег: опомнитесь. Дайте возможность вернуться людям в семью, на свою землю", - заявила Москалькова

Она добавила, что российская сторона делает все возможное, чтобы вернуть членов экипажа на территорию оккупированного Крыма, а также отметила, а что "очень тяжело, когда в сферу прав человека вторгается политика".

В свою очередь так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что идет переговорный процесс о возвращении моряков на полуостров и предпринимаются определенные меры.

Какие именно он не уточнил, заявив, что докладывал об этом президенту РФ Владимиру Путину и ожидает от него "исчерпывающих указаний".

Ранее сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Украинская правда
Темы: РосcиякораблиКрымправа человека
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