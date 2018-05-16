Головні новини дня – за 60 секунд

Під Дніпром викопали 36 мішків з речами загиблих в Іловайську воїнів, керівник "РИА Новости Украина" не визнає свою провину, Сенцов оголосив голодування - новини, які обговорювали 16 травня.

Про речі загиблих під Іловайськом бійців. Під Дніпром викопали 36 мішків з речами загиблих під Іловайськом воїнів. Всі 36 мішків на одне сільгоспгосподарство завезли у 2014 році на прохання тодішнього голови Таромського відділку міліції, щоб "підсушити трохи".

Про керівника "РИА Новости Украина". Керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, підозрюваний у державній зраді, не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

А у Росії у відповідь порушили кримінальну справу "про незаконне притягнення керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського до кримінальної відповідальності в Україні".

Про Сенцова. Український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Повідомляється, що Сенцов готувався до цього кроку два місяці, відмовляючись від передач та фізично готуючи організм.

Про НАБУ та САП. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що Національне антикорупційне бюро вело переговори з нардепом-втікачем Олександром Онищенко, не ставлячи до відома САП.

Про праворадикалів. Міжнародна правозахисна організація Amnesty Internetional вважає, що українська влада систематично проявляє нездатність запобігти і адекватно відреагувати на насильство з боку правих радикалів. Серед жертв AI називає активістів за права ЛГБТІ, жінок, лівих активістів, ромів.

Про допомогу Україні. Комітет у закордонних справах Європейського парламенту ухвалив рішення за нову програму макрофінансової допомоги Україні. В березні Єврокомісія офіційно запустила процедуру виділення Україні 1 млрд євро фіндопомоги. В Україні розраховували на більші обсяги.

Про ліки. Українці витрачають в аптеках мільярди гривень, купуючи ліки з недоведеною ефективністю. При цьому кожен 2 пацієнт відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів.

Про подання податкової звітності. З 1 січня 2019 року ДФС планує змінити подання звітності та сплати місцевих податків. Це пов’язано із запровадженням єдиного рахунку для сплати податків, який буде відкрито у казначействі. Запровадження єдиного рахунку для сплати податків (крім ПДВ та акцизу з реалізації пального) передбачає подачу єдиної декларації з місцевих податків з автоматичним рознесенням коштів на рахунки територіальних громад.

Про Керченський міст. Міністерство інфраструктури оцінює збитки України від будівництва Керченського мосту в 500 мільйонів гривень на рік.