Главные новости дня – за 60 секунд

Под Днепром выкопали 36 мешков с вещами погибших в Иловайске воинов, руководитель "РИА Новости Украина" не признает свою вину, Сенцов объявил голодовку – новости, которые обсуждали 16 мая.

О вещах погибших в Иловайске бойцов. Под Днепром выкопали 36 мешков с вещами погибших в Иловайске воинов. Все 36 мешков на одно из сельских хозяйств завезли в 2014 году по просьбе тогдашнего председателя Таромского отделения милиции, чтобы "подсушить немного".

О руководителе "РИА Новости Украина". Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

А в России в ответ возбудили уголовное дело "о незаконном привлечении руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского к уголовной ответственности в Украине".

О Сенцове. Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев. Сообщается, что Сенцов готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически подготавливая организм.

О НАБУ и САП. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро вело переговоры с беглым нардепом Александром Онищенко, не ставя в известность САП.

О праворадикалах. Международная правозащитная организация Amnesty Internetional считает, что украинская власть систематически проявляет неспособность предотвратить и адекватно отреагировать на насилие со стороны правых радикалов. Среди жертв AI называет активистов за права ЛГБТ, женщин, левых активистов, ромов.

О помощи Украине. Комитет по иностранным делам Европейского парламента принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине. В марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.

О лекарствах. Украинцы тратят в аптеках миллиарды гривен, покупая лекарства с недоказанной эффективностью. При этом каждый 2 пациент отказывается от лечения или откладывает его из-за нехватки средств.

О подаче налоговой отчетности. С 1 января 2019 год ГФС планирует изменить подачу отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе. Внедрение единого счета для уплаты налогов (кроме НДС и акциза по реализации топлива) предусматривает подачу единой декларации по местным налогам с автоматическим разнесением средств на счета территориальных общин.

О Керченском мосте. Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год.