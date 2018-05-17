У Москві збирають мітинг за затриманого в Україні головреда

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Четвер, 17 травня 2018, 14:20

Російське агентство "РИА Новости" ініціює акцію на захист керівника агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського в Москві на 18 травня.

"У п'ятницю, 18 травня, о 14:00 біля посольства України в Москві відбудеться акція на захист Кирила Вишинського та інших журналістів, які зазнали переслідувань на Україні", – йдеться в твіті агенції.

"Колеги, хто не згоден із репресивними діями київської влади, і просто небайдужі – приходьте!", – додає "РИА Новости", супроводжуючи пост тегом #ЦеЕвропа.

Напередодні МИА "Россия сегодня" запустило в соцмережах хештег #ЦеЕвропа на підтримку затриманого в Україні Кирила Вишинського. Вочевидь, це іронія над гаслом "Україна – це Європа".

15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина", в квартирі кореспондента "РИА Новости Україна" Людмили Лисенко і в квартирі глави представництва "РИА Новости Україна" Андрія Бородіна.

У Вишинського виявили паспорт громадянина РФ і російську нагороду. Його затримали й відправили до Херсона.

Спецслужби України підозрюють Вишинського в державній зраді.

Керівника української версії російського агентства, зокрема, звинуватили в підтримці самопроголошених Донецької і Луганської народних республік.

За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, для проведення підривної діяльності Вишинський щомісяця отримував із Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисяч євро

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗМІ пропаганда Росія справа про держзраду
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