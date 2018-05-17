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В Москве под посольством Украины собирают митинг за Вышинского

Четверг, 17 мая 2018, 14:20

Российское агентство "РИА Новости" инициируют акцию в защиту руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в Москве на 18 мая.

"В пятницу, 18 мая, в 14:00 у посольства Украины в Москве состоится акция в защиту Кирилла Вышинского и других журналистов, подвергшихся преследованию на Украине", – говорится в твите агентства.

"Коллеги, кто не согласен с репрессивными действиями киевских властей, и просто неравнодушные – приходите!", – добавляет "РИА Новости", сопровождая пост тегом #ЦеЕвропа.

Накануне МИА "Россия сегодня" запустило в соцсетях хештег #ЦеЕвропа в поддержку задержанного в Украине Кирилла Вышинского. Очевидно, это ирония над лозунгом "Украина – это Европа".

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости Украина", в квартире корреспондента "РИА Новости Украина" Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства "РИА Новости Украина" Андрея Бородина.

У Вышинского обнаружили паспорт гражданина РФ и российскую награду. Его задержали и отправили в Херсон.

Спецслужбы Украины подозревают Вышинского в госизмене.

Главу украинской версии российского агентства, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский  ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

Алена Рощенко, УП
Темы: СМИпропагандаРосcиядело о госизмене
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