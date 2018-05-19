Тихончик: Терміни розслідування щодо капітана "Норду" можуть бути продовжені

Терміни розслідування щодо капітана судна "Норд" Володимира Горбенка можуть бути продовжені.

Про це заявила прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик, передає "Крим.Реалії".

"На даний момент клопотання про продовження строків слідства до суду не вносилися, оскільки термін ще не закінчився.

Однак, у зв'язку з великим обсягом слідчих дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні, не виключено продовження терміну досудового розслідування", – підкреслила Тихончик.

Перед цим російське інформаційне агентство "ТАСС" з посиланням на адвоката Дмитра Щербину повідомило, що українська прокуратура вже подала клопотання продовжити слідство на один місяць.

Раніше повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" знаходяться на території посольства Росії в Києві.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.