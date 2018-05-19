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Тихончик: Сроки расследования в отношении капитана "Норда" могут быть продлены

Суббота, 19 мая 2018, 04:09

Сроки расследования в отношении капитана судна "Норд" Владимира Горбенко могут быть продлены.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, передает "Крым.Реалии".

"На данный момент ходатайства о продлении сроков следствия в суд не вносились, поскольку срок еще не истек.

Однако, в связи с большим объемом следственных действий, которые необходимо провести в уголовном производстве, не исключено продление срока досудебного расследования", - подчеркнула Тихончик.

Перед этим российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербину сообщило, что украинская прокуратура уже подала ходатайство продолжить следствие на один месяц.

Ранее сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Темы: КрымкораблиРосcия
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