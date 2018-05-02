Суд відмовився арештувати одного з нападників на Найєма

Шевченковський райсуд Києва відмовив прокуратурі у триманні під вартою Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи-Масі Найєма.

Про це у залі суду заявила головуюча суддя Олена Мєлєшко.

Суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання.

Перед початком засідання адвокат Саітова заявив про клопотання щодо порушення прав людини відносно його підзахисного через те, що той перебуває у скляній кабінці під час судового засідання.

Суддя дозволила йому переміститися до захисника та перекладача.

автор Масі Найєм

У свою чергу сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор зазначив, що оскільки підозрюваний є громадянином іншої держави, має в Україні лише посвідку на проживання, а також може чинити вплив на потерпілого, то слід застосувати до нього запобіжний захід виключно у вигляді тримання під вартою.

Адвокат на це заперечив, заявивши, що не розуміє, як Саітов може чинити тиск на Найєма.

"Мені цікаво, як студент 2 курсу може впливати на народного депутата?", - заявив він.

Зазначалося, що Саітов навчається у Київському політехнічному інституті.

Також захисник наголошував на тому, що питання має наразі "політичне русло", а тримання під вартою може порушити "право на освіту" його підзахисного.

Крім того, він заявив, що були порушення під час затримання Саітова і недостатні докази щодо підтвердження його вини.

Підозрюваний у суді заперечив, що саме він був ініціатором нападу на Найєма.

Коментуючи напад він сказав: "обставини так склалися, але ніхто цього не хотів".

"Діти можуть лякатися", - додав адвокат.

Після наради суддя відмовила у триманні під вартою громадянина РФ Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича.

Також у середу суд має розглянути клопотання щодо тримання під вартою ще двох фігурантів інциденту.

Раніше Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук.

Внаслідок сутички на дорозі 30 квітня Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелам щелепи і струс мозку, він переніс операцію.

Нардеп Антон Геращенко оприлюднив інформацію про трьох затриманих після конфлікту: ними виявилися Саітов Ахмед Абубакарович, 1999 р.н., Саітов Магомед-Саліх Аргуєвич 1996 р.н. і Умал Тімербілатов Русланович 1996 р.н.

У свою чергу брат нардепа Масі Найєм заявив, що четвертим учасником конфлікту, якому вдалося втекти від поліції, ймовірно є Саітов на прізвисько Мага.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс".

Підозрюваним у нападі на нардепа було оголошено про підозри: трьом – за ст. 296 "хуліганство", четвертому, якому вдалося втекти з місця події, – заочно, за ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" КК.

Найєм заявив, що четвертий учасник конфлікту, якого поліція не змогла затримати, вилетів з України до Баку.

У прокуратурі Києва заявили, що чоловік, який завдав Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України за 2 години після сутички.

Згідно з відео, яке оприлюднили ввечері 1 травня, участь у конфлікті з Найємом брали не чотири, а п'ять нападників.