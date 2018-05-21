Мартиненку вручили обвинувальний акт

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила обвинувальний акт екс-народному депутату Миколі Мартиненку, підозрюваному у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це "Українській правді" повідомив адвокат екс-нардепа Ігор Черезов.

Вручили обвинувальний акт екс-нардепу "Народного фронта" в понеділок.

"Залишилися ще два або один підозрюваний, якому ще не вручили обвинувальний акт. Коли усім вручать обвинувальний, відразу справа попрямує до суду", – додав адвокат.

Водночас, за словами Черезова, прокурор просив Мартиненка підписатися в тому, що йому було достатньо часу для ознайомлення зі справою, а до того не хотів віддавати обвинувальний акт.

Як стверджує захисник екс-нардепа, Мартиненко писав листи про відмову в ознайомленні з матеріалами.

"Після цього… ми вирішили піти", – зазначив Черезов.

Крім того, за словами адвоката, їх затримали на виході із прокуратури і там вже вручили обвинувальний акт.

"Коли ми спробували вийти з будівлі, були затримані озброєною охороною без пояснення причин. Після півтори години читання вголос детективами кримінального процесуального кодексу, вони зрозуміли, що несуть брехню і вручили нам обвинувальний акт", – написав Черезов у Facebook.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Його затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

У жовтні 2017 року НАБУ й САП повідомили про підозру у заволодінні майном "Енергоатома" Мартиненку й його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

САП і НАБУ повідомили екс-депутату від "Народного фронту" Миколі Мартиненкуостаточну підозру.

9 січня 2018 року екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження.

29 січня суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.

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