Луценко предложил Мюллеру создать совместную группу по делу Манафорта

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг информацию NYT о блокировании расследования по Манафорту.

Об этом Луценко сообщил в интервью "Голосу Америки" во время своего визита в США.

"Спекуляции вокруг так называемого замораживания дела Манафорта, которые звучали от американского ведущего издания (New York Times - УП), полностью не соответствуют действительности. Действительно, Генеральная прокуратура Украины имеет производства, в которых фигурирует господин Манафорт. Мы провели ряд следственных действий и по меньшей мере четыре раза запроисли международную правовую помощь от американских коллег, которую мы получили", - заявил Луценко.

По его словам, осенью прошлого года специальный прокурор ФБР Роберт Мюллер вытребовал именно информацию Генпрокуратуры во время своего расследования относительно подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

"Тем не менее, я, как генеральный прокурор, в феврале текущего года обратился через посольство США к спецпрокурору Мюллеру с предложением полного содействия в этом деле вплоть до создания совместной группы расследования. Сейчас мы сделали все возможное, чтобы это дело и у нас и у наших американских коллег расследовалось согласно действующему законодательству, в том числе международных конвенций", - отметил генпрокурор.

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

В The New York Times объясняли это тем, что украинские чиновники опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

Замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в ГПУ за помощью по расследованию по делу бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

В Генпрокуратуре вместе с тем обнародовали копию ответа ГПУкорреспондентам "The New York Times", отметив, что он был отправлен 20 апреля 2018 г. на запрос журналистов издания.

В ответе "была предоставлена информация о состоянии расследования уголовных производств, исключая сведения досудебного расследования, которые относятся к тайне следствия и могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора в определенном им возможном объеме", отметили в Генпрокуратуре.

23 мая британская телерадиокомпания BBC сообщала со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Позже в администрации президента Украины Петра Порошенко назвали откровенной ложью публикацию ВВС о том, что его встречу с Дональдом Трампом в прошлом году организовали за деньги.

В АП требуют опровержения данной информации.