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Госдума будет жаловаться миру, что Украина блокирует СМИ РФ

Четверг, 24 мая 2018, 14:08

Государственная дума Российской Федерации обратится в международные организации в связи блокировкой Киевом МИА "Россия сегодня" и "РИА Новости Украина".

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, сообщает "РИА Новости".

На вопросы, не является ли блокировка агентств МИА "Россия сегодня" и "РИА Новости Украина" актом цензуры и будут ли российские депутаты обращать внимание европейских организаций на этот факт, он ответил:

"Конечно, является (актом цензуры), конечно, будем (обращаться в международные организации). Структуры, которые следят за правами человека, должны обратить на это внимание".

По словам Калашникова, "европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине".

"Думаю, это все равно не должно нас останавливать… Мы должны действовать наступательно, говоря об этом в мире и обращаясь в международные организации", – добавил он.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости Украина", в квартире корреспондента "РИА Новости Украина" Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства "РИА Новости Украина" Андрея Бородина.

У Вышинского обнаружили паспорт гражданина РФ и российскую награду. Его задержали и отправили в Херсон.

Спецслужбы Украины подозревают Вышинского в госизмене.

Главу украинской версии российского агентства, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский  ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

"РИА Новости Украина" так и не возобновили работу после обысков: с 15 мая сайт не обновляется.

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Темы: СМИРосcияГосдума
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