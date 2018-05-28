Екс-лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко, на якого 24 травня було скоєно напад, просить передати матеріали досудового розслідування щодо нападу на нього з Одеської області в будь-який інший регіон України.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Тому що ті люди, які в Одесі сьогодні очолюють правоохоронну систему, робили все для того, щоб цей напад відбувся – не надавали мені охорону, ігнорували мої звернення, не розслідували попередні напади. І я не хочу, щоб ці люди якимось чином впливали на мою долю", - пояснив Стерненко.

Він зазначив, що начальник поліції Одеської області Дмитро Головін, який керує слідством по замаху на нього, є потерпілим у іншому кримінальному провадженні, в якому Стерненко є обвинуваченим.

Стерненко також повідомив, що після одеської лікарні перебуває в одній з лікарень Києва.

За його словами, в одеській лікарні №1 йому зробити операцію, але 26 травня перестали колоти необхідні антибіотики й знеболювальні і вручили виписку, датовану ранком 25 травня. Пізно ввечері 26 травня йому зробили перев'язку і сказали забирати речі з лікарні.

Стерненко стверджує, що після цього друзі викликали йому "швидку", яка доставила його з Одеси до Києва.

"Після обстеження лікарі сказали, що у мене серйозна проблема із нервом та необхідна ще одна операція. Зараз ставлять крапельниці, багато знеболювального та антибіотики", - написав він 27 травня.

Разом з тим, нардеп Мустафа Найєм у неділю ввечері написав, що відвідав Стерненка у київській лікарні.

"Виглядає він, м'яко кажучи, погано. Йому вже зробили одну операцію на руку і завтра будуть робити ще одну. За словами лікарів, у нього пошкоджені вени, сухожилля і зачеплений нерв", - написав депутат.

Найєм також зазначив, що Стерненко після трьох замахів лежить у лікарні без охорони, хоча після перших двох просив про неї поліцію.

"До Києва його супроводжували двоє співробітників, які знялися з поста на наступний день після операції. Я думаю, поліція повинна забезпечити його безпеку як під час лікування, так і протягом усього розслідування", - пише нардеп.

Він також нагадав, що у Стерненка є особистий конфлікт з главою поліції і прокурором Одеської області.

Разом з тим, радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк у коментарі Громадському радіо заявив, що дії Стерненка мають ознаки ухиляння від слідчих дій.

Як повідомлялося, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім - що відібрав ніж у нападників.

Другого нападника поліція відпустила, він проходить у справі як свідок.

Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку.

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.