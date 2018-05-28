Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого 24 мая было совершено нападение, после одесской больницы находится в одной из больниц Киева.

Об этом он сообщил в Facebook в воскресенье.

По его словам, в одесской больнице №1 ему сделать операцию, но 26 мая перестали колоть необходимые антибиотики и обезболивающие и вручили выписку, датированную утром 25 мая. Поздно, вечером 26 мая ему сделали перевязку и сказали забирать вещи из больницы.

Стерненко утверждает, что после этого друзья вызвали ему "скорую", которая доставила его из Одессы в Киев.

"После обследования врачи сказали, что у меня серьезная проблема с нервом и необходима еще одна операция. Сейчас ставят капельницы, много обезболивающего и антибиотики", - написал он 27 мая.

Вместе с тем, нардеп Мустафа Найем в воскресенье вечером написал, что посетил Стерненко в киевской больнице.

"Выглядит он, мягко говоря, плохо. Ему уже сделали одну операцию на руку и завтра будут делать еще одну. По словам врачей, у него повреждены вены, сухожилия и задет нерв", - написал депутат.

Найем также отметил, что Стерненко после трех покушений лежит в больнице без охраны, хотя после первых двух просил о ней полицию.

"В Киев его сопровождали двое сотрудников, которые снялись с поста на следующий день после операции. Я думаю, полиция должна обеспечить его безопасность как во время лечения, так и в течение всего расследования", - пишет нардеп.

Он также напомнил, что у Стерненко есть личный конфликт с главой полиции и прокурором Одесской области: "Стерненко проходит по делу об организации беспорядков, в результате которых голове полиции области разбили голову".

В то же время, советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в комментарии Громадському радіо заявил, что действия Стерненко имеют признаки уклонения от следственных действий.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом - что отобрал нож у нападавших.

Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.