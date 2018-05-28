MH17: ЕС призывает Москву взять на себя ответственность

Европейский Союз вновь призывает Россию взять на себя ответственность и присоединиться к установлению виновных в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом в понедельник, 28 мая, перед началом заседания министров иностранных дел ЕС заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает Европейская правда.

"Для нас очень важным моментом является результат расследования. Вы знаете, что Европейский Союз всегда полностью поддерживал следствие", - отметила дипломат.

"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого расследования и всех усилий, чтобы выявить виновных. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям в установлении виновных", - отметила Могерини.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может признать выводы международной Совместной следственной группы по катастрофы самолета MH17 только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в сбитии "Боинга" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за свою роль в катастрофе лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17.

В Госдепе США заявили, что полностью доверяют выводам международной Совместной следственной группы относительно катастрофы самолета MH17.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.