ФСБ: українських прикордонників, які затримали "Норд", оголосили в розшук

ФСБ РФ встановила особи українських прикордонників, які затримали кримське судно "Норд", і їх нібито оголосили в міжнародний розшук.

Про це заявив РИА Новости глава "управління ФСБ" в окупованому Криму Віктор Палагін.

"Вони, звичайно, перебувають в Україні, але як тільки вони кордон перетнуть, там ми їх цап-царап - і будемо садити за діяльність, в якій вони в даний час уподібнилися сомалійським піратам. Так у цивілізованих державах не чинять", - сказав Палагін.

Начальник відомства уточнив, що мова йде про екіпаж українських прикордонників, які затримали кримське судно "Норд".

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.