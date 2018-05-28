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ФСБ: украинских пограничников, задержавших "Норд", объявили в розыск

Понедельник, 28 мая 2018, 13:25

ФСБ РФ установила личности украинских пограничников, задержавших крымское судно "Норд", и их якобы объявили в международный розыск.

Об этом заявил РИА Новости глава "управления ФСБ" в оккупированном Крыму Виктор Палагин.

"Они, естественно, находятся в Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам. Так в цивилизованных государствах не поступают", — сказал Палагин.

Начальник ведомства уточнил, что речь идет об экипаже украинских пограничников, задержавших крымское судно "Норд".

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

Украинская правда
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