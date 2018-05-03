У 5 районах Києва відключать холодну воду

У п’яти столичних районах з 2 до 4 травня відключатимуть холодне водопостачання через ремонтні роботи.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на "Київводоканал".

Йдеться про Голосіївський, Святошинський, Солом'янський, Шевченківський та Оболонський райони.

2 травня із 10:00 до 21:00 – вул. Деміївська, 14, 16 (ж/б); пров. Деміївський, 7 (ж/б);

2 травня із 22:00 до 6:00 3 травня – вул. Краснова, 8 (ж/б); просп. Перемоги, 122, 122-А, 124, 128/2 (ж/б), 120 (підприємство), 126 (Києво-Святошинська районна державна адміністрація);

3 травня із 09:00 до 23:00 – вул. Борщагівська (учбові корпуси КПІ № 35, 37, 39, 41)

3 травня із 09:30 до 22:00 – вул. Волинська, 69 (ж/б), 65 (Авіаінвест);

3 травня із 10:00 до 21:00 – просп. Науки, 32, 34, 34-А, 36, 36-А; вул. Малокитаївська, 63, 67, 69, 71, 71-А, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84; вул. Листопадна, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; вул. Уральська, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; пров. Тихвінський, 4, 6, 8, 10, 12 (приватні будинки);

3 травня із 10:00 до 17:00 – вул. Велика Васильківська, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж/б);

3 травня із 10:00 до 19:00 – вул. Квітки Цісик, 67, 69, 71, 77, 79 (приватні будинки);

3 травня із 10:00 до 21:00 – вул. Барикадна, 6, 6-А, 8 (приватні будинки);

3 травня із 22:00 до 07:00 4 травня – б-р Т. Шевченка, 2, 4, 4-Б, 4-В, 6/27; вул. Пушкінська, 25, 25-Б;

4 травня із 09:00 до 16:00 – вул. Білецька, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (приватні будинки).