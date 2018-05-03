В 5 районах Киева отключат холодную воду

В пяти столичных районах с 2 до 4 мая отключат холодное водоснабжение из-за ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевводоканал".

Речь идет о Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Оболонском районах.

2 мая с 10:00 до 21:00 - ул. Демеевская, 14, 16 (ж / б); пер. Демеевский, 7 (ж / д)

2 мая с 22:00 до 6:00 3 мая - ул. Краснова, 8 (ж / д) просп. Победы, 122, 122-А, 124, 128/2 (ж / б), 120 (предприятие), 126 (Киево-Святошинский районный государственная администрация)

3 мая с 09:00 до 23:00 - ул. Борщаговская (учебные корпуса КПИ № 35, 37, 39, 41)

3 мая с 09:30 до 22:00 - ул. Волынская, 69 (ж / б), 65 (Авиаинвест)

3 мая с 10:00 до 21:00 - ул. Науки, 32, 34, 34а, 36, 36-А; ул. Малокитаевская, 63, 67, 69, 71, 71-А, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84; ул. Ноябрьская, 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Уральская, 1, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; пер. Тихвинский, 4, 6, 8, 10, 12 (частные дома);

3 мая с 10:00 до 17:00 - ул. Большая Васильковская, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж / б);

3 мая с 10:00 до 19:00 - ул. Квитки Цисык, 67, 69, 71, 77, 79 (частные дома);

3 мая с 10:00 до 21:00 - ул. Баррикадная, 6, 6-А, 8 (частные дома);

3 мая с 22:00 до 07:00 4 мая - б-р Т. Шевченко, 2, 4, 4-Б, 4-В, 6/27; ул. Пушкинская, 25, 25-Б;

4 мая с 09:00 до 16:00 - ул. Белецкая, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (частные дома).