СК РФ заявив, що готовий "допомогти" Києву в розслідуванні вбивства Бабченка

Слідчий комітет Росії заявив про готовність надати допомогу органам влади України в розкритті та об'єктивному розслідуванні вбивства журналіста Аркадія Бабченка.



Про це заявила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, передає РІА "Новости".



"З огляду на, що українські колеги досі не можуть розкрити вбивства інших російських громадян, зокрема мова йде про вбивства журналіста Павла Шеремета і екс-депутата Дениса Вороненкова, Слідчий комітет готовий надати допомогу органам влади України в розкритті та об'єктивному розслідуванні вбивства Бабченка", – сказала вона.

Петренко стверджує, що "за російським законодавством СК РФ повноважний розслідувати злочини, скоєні проти росіян, навіть якщо вони вчинені іноземними громадянами на території іншої держави".

Як повідомлялося, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка, який переїхав до України з РФ та виступав із критикою режиму Володимира Путіна, стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.

Детальніше про вбивство Бабченка читайте тут.

Слідчий комітет РФ поспішив порушити кримінальну справу про вбивство Бабченка.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використав факт вбивства в Києві під час свого виступу в РБ ООН, в якості аргументу, який нібито свідчить про відсутність в Україні свободи слова та переслідування журналістів.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін про те, що ще рано говорити, хто стоїть за вбивством російського опозиційного журналіста, але політичні вбивства є однією з тактик, що їх застосовуює Росія для дестабілізації України.

екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Мотивом його убивства, за даними української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

10 травня прокуратура Києва завершила досудове розслідування у вбивстві.

В ході слідства було повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам злочину.

Двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою, матеріали щодо російського організатора Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину - уродженця Харкова Юрія Василенко та українця Ярослава Левенця - виділені в окреме провадження, яке ще триває. Усі троє зараз переховуються від слідства.

Як повідомлялося, за 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, якого підірвали в центрі Києва 20 липня 2016 року.



Росія з 2014 року здійснює військову агресію по відношенню до України. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом". У березні 2014 року Росія незаконно анексувала український півострів Крим.